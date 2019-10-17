إحالة ملف طارق سر الختم المتهم في قضية النقد مع البشير لمحكمة الخرطوم شمال

التاريخ: 17-أكتوبر-2019 فى : حوادث 25 مشاهدة أحالة النيابة المختصة لمحكمة الخرطوم شمال ملف بلاغ طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال ، والذي يواجه تهم التعامل بالنقد الأجنبي مع الرئيس المخلوع عمر البشير ، وتم فصل في البلاغ في مواجهته ، وقد وضع الملف أمام قاضي المحكمة مولانا ياسر بشير حيث حددت جلسة خلال الأيام القادمة وذلك لفتح ملف القضية بالعودة للتفاصيل نجد أنه بعد التحري مع المتهم بواسطة النيابة دائرة الإختصاص ومن ثم احيل الملف للمحكمة للفصل في القضية بحسب صحيفة الدار . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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