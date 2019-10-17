مصرع (22) شخصاً في حادث مُروّع بالقرب من الأبيض

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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لقي (22) شخصاً مصرعهم وأُصيب (20) آخرين إثر حادث مروري مروّع جنوبي مدينة الأبيض بشمال كردفان بمنطقة “رياش”، ونُقل المتوفون والجرحى لمستشفى الحوادث والمشرحة بالأبيض.
وقال المدير الطبي لمستشفى حوادث الأبيض الطبيب خالد حامد لمصادر أمس، إنّ المُتوفين تَمّ نقلهم إلى المشرحة، والمُصابين وعددهم (20) من الرجال والنساء والأطفال وحالاتهم مُتفاوتة ما بين البالغة الخطورة والمتوسطة والخفيفة، وبعضهم غادر المستشفى بعد إسعافهم.
وأكد فني التشريح التاج أحمد عيد أنّ عدد المتوفين (22) شخصاً من الرجال والنساء والأطفال، وأسباب الوفاة بعضها إصابات قاتلة في الرأس والبطن والكسور وغيرها من الإصابات التي أدّت إلى الوفاة.
وأوضح أحد المصابين الناجين بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الحادث نتج إثر اصطدام بص مُتّجه إلى مدينة كادُقلي وحافلة قادمة من الدبيبات صوب مدينة الأببض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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