أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * تعثر المفاوضات في جوبا بسبب خروقات وقف إطلاق النار * أسر معتقلي النظام السابق يحتجون على سوء معاملتهم في سجن كوبر * “البرهان” يصدر مرسوماً بوقف إطلاق النار و”السيادي” يحقق في حادثة (خور ورل) * تجمع المهنيين يرفض حل الاتحادات والنقابات * رئيس وزراء بريطانيا يؤكد دعم بلاده للتحول الديمقراطي في السودان الجريدة: * ضبط مادة البولي المونيوم كلورايد السامة بمخازن هيئة المياه ببحري * “الحلو” يعلق التفاوض مع الحكومة ويتهمها بخرق الاتفاق * القوات المسلحة: منسوبو الدفاع الشعبي متطوعون * متضررو حرب الخليج يطالبون الحكومة بمحاسبة قيادات في النظام البائد استولوا على تعويضاتهم السوداني: * السعودية تعيد (5) بواخر محملة بالماشية إلى سواكن * تعليق التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لـ(24) ساعة ومرسوم بإيقاف إطلاق النار * الدقير: الفشل ممنوع خلال الفترة الانتقالية * موظفو السفارة الأمريكية يفتحون حسابات بنكية بالدولار * مصرع وإصابة (48) شخصاً في حادث مروري بشمال كردفان اليوم التالي: Advertisements * “الحركة الشعبية” بقياد “الحلو” تنسحب من مفاوضات السلام * “حمدوك” يفوض وزير الصحة بإقالة المديرين في (9) ولايات بينها الخرطوم * إعفاء “قشي” من منصب وكيل العدل وعبد الله جاد الله من الإعلام * “البرهان” يصدر مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار * تعيين المستشار العام سهام عثمان وكيلاً لوزارة العدل آخر لحظة: * مسؤول بالثروة الحيوانية يطالب بإقالة وزير الصحة * احتجاجات لأسر المعتقلين.. وتعثر مفاوضات جوب * مصرع (21) وإصابة (29) في حادث جنوب الأبيض * وقف إطلاق النار ولجنة تحقيق في أحداق “خور ورل” * “الدقير” يدعو لإشراك “قوى الحرية” في مفاوضات جوبا الدار: * تفاصيل بلاغات المذيعة المعروفة إيناس ضد بعض عضوات قروب “منبرشات” * الجيش يوضح وضعية مجاهدي الدفاع الشعبي في القوات المسلحة * إحالة ملف طارق سر الختم المتهم في قضية النقد مع البشير للمحكمة * “البرهان” يأمر بوقف إطلاق النار في جميع أرجاء السودان * فساد بالمليارات بمكتب الأراضي ببحري وتورط عصابة (مافيا) في تزوير الأوراق * استشهاد (21) وجرح (29) إثر حادث مروري بشمال كردفان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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