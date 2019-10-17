ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان العلماء يأملون في أن كوكب الزهرة كان في يوم من الأيام موطنًا لمحيط قديم، لكن دراسة جديدة اقترحت عكس ذلك.
وتوصلت أدلة حديثة إلى أن المرتفعات على هذا الكوكب لم تكن تتدفق بالماء، ولكن الحمم المنصهرة، وذلك بعد إعادة فحص الصخور فى المنطقة، وقرر فريق من الخبراء أن ما كان يعتقد في البداية أنه صخور جرانيتية هو في الواقع البازلت، الذي يتكون من التبريد السريع للحمم البركانية.
وتم التوصل إلى هذا الاكتشاف الأخير من قبل فريق من العلماء في معهد Lunar and Planetary Institute (LPI)، باستخدام بيانات الرادار لإعادة تعيين خريطة Ovda Fluctus للمرتفعات على كوكب الزهرة، وتدفق الحمم البركانية، والذي وجد الفريق أنه مكونًا من صخور البازلت، والتي يمكن تشكيلها بالماء أو بدونه.
كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يجيبون.. هل يمكن العيش على كوكب الزهرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.