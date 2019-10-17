الأحد المقبل.. عرض فيلم الرعب "The Lighthouse" في مهرجان سان سبستيان بإسبانيا

يشهد مهرجان سان سبستيان فى إسبانيا عرض فيلم الرعب "The Lighthouse" للنجم العالمي روبيرت باتينسون يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما شارك الفيلم في فعاليات مهرجان "Toronto International Film Festival" لعام 2019.

فيلم الرعب "The Lighthouse" يشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم النجم العالمي روبيرت باتينسون الذي يحظى بجماهيرية هائلة حول العالم، كذلك وفالريا كارامان وويليم دافو، وتدور قصة الفيلم حول اثنين من حراس المنارة في جزيرة نيو إنجلاند النائية والغامضة في تسعينيات القرن التاسع عشر.

فيلم "The Lighthouse" وهو الفيلم الثاني لمخرج "The Witch" روبرت إيجرز.

