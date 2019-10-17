فيلم الرعب "The Lighthouse" يشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم النجم العالمي روبيرت باتينسون الذي يحظى بجماهيرية هائلة حول العالم، كذلك وفالريا كارامان وويليم دافو، وتدور قصة الفيلم حول اثنين من حراس المنارة في جزيرة نيو إنجلاند النائية والغامضة في تسعينيات القرن التاسع عشر.
فيلم "The Lighthouse" وهو الفيلم الثاني لمخرج "The Witch" روبرت إيجرز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد المقبل.. عرض فيلم الرعب "The Lighthouse" في مهرجان سان سبستيان بإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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