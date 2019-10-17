نزوح 300 ألف مدنى شمال سوريا منذ بدء العدوان التركى

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن - فى تصريحات أوردتها قناة (العربية- الإخبارية) اليوم الخميس، إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين فى مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتى كوبانى (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) فى شمال البلاد.
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