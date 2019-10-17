"ابن طرزان" يقتل والدته طعنا.. والشرطة تثأر لها فورا

قتلت زوجة الممثل رون إيلي، الذي أدى خصوصا دور طرزان في الستينات، بعدما طعنها نجلهما في المنزل العائلي في كاليفورنيا مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال مكتب شريف منطقة سانتا باربرا، إن الشرطة استدعيت في اتصال طارئ إلى منزل الزوجين في هوب رانش بشأن شجار عائلي، ووجدت فاليري لوندين إيلي (62 عاما) مقتولة "بعدة طعنات سكين".

وحدد عناصر الشرطة فورا أن المشتبه فيه هو كامرون إيلي نجل الزوجين البالغ 30 عاما، وقد قتلوه بعدما اعتبروا أنه يشكل خطرا.

وأوضح مكتب الشريف: "فتش العناصر المنزل ومحيطه بحثا عن كامرون إيلي. وخلال التفتيش حدد مكان المشتبه به خارج المنزل وكان يشكل تهديدا، فرد العناصر الأربعة بإطلاق النار على المشتبه فيه فأصابوه إصابة قاتلة".

ولم ترد أي معلومات حول احتمال أن يكون رون إيلي (81 عاما) أصيب خلال الهجوم على زوجته، لكن الشرطة قالت إنه نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي، وخرج منه لاحقا.

واشتهر إيلي بأدائه دور البطولة في مسلسل "طرزان" في الستينات، علما أن له 3 أولاد من زوجته التي كانت ملكة جمال سابقة.