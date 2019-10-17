مصر تعرب عن "ارتياحها وترحيبها" بفرض ترامب عقوبات على تركيا

أعربت مصر عن ارتياحها وترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات أولية على تركيا، وأبدت استياءها وقلقها البالغ من "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها، اليوم الخميس، نشرته على موقعها في "فيسبوك"، على "متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المُستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، وماله من تأثير سلبي على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا".

كما أكد البيان على أن "ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد على رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية".

وأوضحت الخارجية المصرية أن "اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية إنما يبرهن على وقوف الرئيس ترامب بحزم لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كافة أطراف المجتمع الدولي".