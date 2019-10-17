انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام بمستويات أكثر من المتوقع.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت"، بحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو، عند 58.94 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.81% عن تسوية الجلسة السابقة.

فيما تم تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 52.87 دولار للبرميل، وتراجع الخام بنسبة 0.92% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع صعود الواردات، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وزاد مخزون الخام بواقع 10.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، إلى 432.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 2.9 مليون برميل.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 577 ألف برميل يوميا، إلى 7 ملايين برميل يوميا، بحسب وكالة "رويترز".