بعث رئيس الوزراء البرييطاني، بوريس جونسون، رسالة تهنئة إلى نظيره السوداني عبدالله حمدوك، بمناسبة توليه المنصب. أشار "جونسون" الى أن تولي فخامة رئيس الوزراء لهذا المنصب يعد خطوة مهمة نحو المستقبل مؤكداً دعم للمملكة المتحدة المستمر للسودان لتحقيق التحول الديموقراطي. كما عبر عن اعجابه بشجاعة ومثابرة الشعب السوداني املاً في الحصول على مستقبل أفضل. وفي ذات السياق تلقت معالي السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية رسالة تهنئة مماثلة من نظيرها البريطاني السيد دومينيك راب الذي اعتبر أن تعيينها في المنصب هو دلالة قوية على التغيير وخطوة ايجابية تمهد لتسنّم السودان دوره الايجابي وسط الامم. وأكد في رسالته استعداد الحكومة البريطانية للتعاون مع الحكومة السودانية لتحقيق التحول وتلبية تطلعات الشعب السوداني. وفي ذات السياق، تلقت معالي السيدة وزيرة الخارجية رسالة تهنئة من وزير الدولة بالخارجية البريطانية المختص بالشئون الافريقية السيد اندرو استيفنسون الذي اعتبر أن تعيينها خطوة ايجابية في طريق الديمقراطية التي ناضل الشعب السوداني من اجلها طويلاً. كما تلقت معالي الوزيرة رسالة تهنئة من وزير الدولة المختص بشؤون الكمونولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا اللورد طارق أحمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "جونسون" يهنئ حمدوك برئاسة الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.