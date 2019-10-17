خبير اقتصادي يطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد

طالب الدكتور بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادي المعروف، بإعادة هيكلة الموازنة القادمة، وضرورة الفصل بين الإيرادات وعمليات التهريب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالموازنة.

وشدد التوم فى تصريح (لسونا) على ضرورة الفصل بين جانبين فى هذه الهيكلة ،الجانب الاول هو جانب الايرادات وذلك بالغاء كافة الاعفاءات الممنوحة لاي جهة الا بالقانون وذلك بغرض زيادة حصيلة الضرائب التصاعدية المباشرة لدعم الخزينة العامة للدولة مع توسيع المظلة الضريبية افقيا لادخال عملاء جدد ناشطين فى الاقتصاد ولايساهمون فيه مثل تجار الذهب والعملة وتجار السيارات والعقارات وغيرهم من تجار الشنطة الذين ينشطون تحت مظلة الاقتصاد غير المنظم .

وقال ان الجانب الثاني من هيكلة الموازنة يتصل بعمليات التهريب التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالموازنة مشددا على ضرورة ايقاف هذه العمليات بأعجل مايكون لتوفير موارد مالية ضخمة للدولة عبر الجمارك مع وقف الرسوم الولائية المعوقة للاداء الكلي للاقتصاد مطالبا بزيادة الموارد المخصصة للخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والمياه واصحاح البيئة مع الاهتمام بمشروعات البنيات الاساسية مثل الطرق والكباري والكهرباء والمشروعات الايرادية القومية كمشروع مطار الخرطوم الجديد والجزيرة والسوكي والمناقل وحلفا الجديدة اضافة الى الاهتمام بالعنصر البشري بتقديم الحوافز المناسبة والمشجعة لتفجير الطاقات فى ساحات البذل والعطاء الامر الذي سيؤدي الى وقف هجرة العقول السودانية الى الخارج .