الفنانة المصرية إسعاد يونس تكشف سبب عدم حضورها موسم الرياض

قالت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، إن السبب الحقيقي هو أنه لم يتم توجيه دعوة لها لحضور هذه الاحتفالية، وأنها لم تكن على علم بتكريمها من الأساس.

وأعربت "يونس"، عبر حسابها في ”إنستغرام“، عن سعادتها البالغة بالتكريم الذي تلقته من الهيئة العامة للترفيه بموسم الرياض.

وجاء تصريح إسعاد في ”إنستغرام“ على لسان مستشارها الإعلامي عبدالجليل حسن، الذي أكد عدم تلقيها أي دعوات للحضور في هذه المناسبة.

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ”إنستغرام“، فيديو لتكريم الفنانة إسعاد يونس خلال حفل موسم الرياض الذي انطلق بالمملكة العربية السعودية، رغم عدم تواجدها بالحفل، وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب تغيبها عن حفل تكريمها.