"الصحة العالمية": لا قيود على السفر للسودان بسبب الكوليرا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد عدد حالات الإصابة بـ (الكوليرا) خاصة مع الارتفاع المستمر لحالات المشتبه بها منذ عام 2016 وفي ظل الفيضانات والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية مؤخرا، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا توجد أي قيود على السفر أو التجارة مع السودان، بسبب (الكوليرا) هناك.
وأشارت المنظمة في بيان لها الأربعاء، إلى تفشي المرض جراء العواصف والفيضانات في عدد من الولايات، وأشارت إلى أن الحكومة السودانية استجابت بسرعة للكشف عن الحالات ، ويجري تنفيذ تدابير الرقابة اللازمة من قبل السلطات الوطنية بدعم من الشركاء لاحتواء تفشي المرض، ونوهت المنظمة إلى أنه تم الإبلاغ عن 278 حالة مشتبه بها في ولاية النيل الأزرق ، وخمس محليات في ولاية (سنار) وتم التأكد من 28 عينة من أصل 42 تم اختبارها في المختبر الوطني للصحة العامة.
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