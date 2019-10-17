مصرع 21 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث مروري بـ"رياش"

لقي 21 شخصا مصرعهم، بينما أصيب 29 آخرين في حادث مروري وقع اليوم بمنطقة رياش الواقعة جنوب مدنية الأبيض.

ووقف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله والي شمال كردفان المكلف واللواء شرطة موسى شرة احمد سليمان؛ مدير شرطة الولاية والعقيد الركن حسين إبراهيم حسين المدير التنفيذي لمكتب الوالي على حالة المصابين الذين تم إسعافهم لتلقي العلاج بمستشفى حوادث الأبيض.

وتلقى سيادته شرحا من الأطباء الذين يبذلون الآن جهودا مقدرة في سبيل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، وتمنى الوالي عاجل الشفاء للجرحى والمصابين كما ترحم على المتوفين في الحادث.

من جانبها قالت الدكتورة آمال خليل يوسف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية في تصريح لوكالة السودان للأنباء، انه تم استنفار كل الأطباء بمستشفى الحوادث بالأبيض في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين ، وأكدت على أهمية تحقيق السلامة المرورية بمدن الولاية المختلفة.

ومن جهته؛ أوضح مصدر مسؤول بشرطة المرور أن الحادث وقع بمنطقة رياش إثر اصطدام باص سياحي وحافلة ركاب.