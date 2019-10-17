اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ترامب يهدد أردوغان بعقوبات مدمرة إذا فشل اجتماعه مع مايك بنس

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أنقرة.
وبحسب “رويترز”، قال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إن “هذه العقوبات المزمعة ضد تركيا ستكون مدمرة”.
وأضاف: “نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما في شمال سوريا”، مشيرا إلى أن “حزب العمال الكردستاني” أكثر خطورة من “داعش”.
وأكد ترامب أنه لم يمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا.

المادة السابقةواشنطن تهدد بفرض عقوبات إضافية على تركيا
المقالة القادمةالاتحاد الأوروبي يحذر تركيا بوضع حد للعمليات العسكرية في سوريا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد أردوغان بعقوبات مدمرة إذا فشل اجتماعه مع مايك بنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا