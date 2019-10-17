ترامب يهدد أردوغان بعقوبات مدمرة إذا فشل اجتماعه مع مايك بنس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أنقرة.

وبحسب “رويترز”، قال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إن “هذه العقوبات المزمعة ضد تركيا ستكون مدمرة”.

وأضاف: “نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما في شمال سوريا”، مشيرا إلى أن “حزب العمال الكردستاني” أكثر خطورة من “داعش”.

وأكد ترامب أنه لم يمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا.