والي شمال دارفور يعلن تدشين برنامج "تمليك" بالفاشر

أعلن والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، تدشين برنامج تمليك وسائل الإنتاج بالفاشر، والذي استهدف (29) من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بأحياء الفاشر وبعض معسكرات النازحين.

جاء ذلك ضمن برنامج أسبوع الزكاة بالفاشر؛ والذى انطلق في وقت سابق استهداء بقول الرسول الكريم (تؤخد من أغنيائهم وترد على فقرائهم).

وأكد والي شمال دارفور المكلف وقوف حكومته مع الزكاة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة وخاصةً في ما يتعلق بتمليك وسائل الإنتاج للأسر الفقيرة حتى تخرج من دائرة الفقر الى دائرة الإنتاج، وقال إن الزكاة قد ساهمت بصورة كبيرة في معاش الناس بجانب تدخلاتها في درء آثار السيول والأمطار والكوارث التي اجتاحت عددا من المحليات. وهنأ خوجلي - لدى مخاطبته حفل التدشين بحضور قيادات الزكاة وجمع غفير من المستفيدات من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة اللاتي دربتهن جمعية أم الكرام الخيرية للمجتمعات الريفية بالتعاون مع مكتب زكاة محلية الفاشر حول صناعة الخبائز والمعجنات - هنأ الجميع بالحكومة الانتقالية التي جاءت نتاجا للثورة السودانية الظافرة والقاصدة نحو الحرية والسلام والعدالة، مشيرا الى ضرورة الاستفادة القصوى من مرحلة الفترة الانتقالية في تحقيق التنمية والخدمات، داعياً جمعية أم الكرام بالتنسيق مع إدارة الرعاية الاجتماعية من أجل عمل دراسات للمرشدين توطئة لإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجههم؛ بجانب العمل على الحد من ظاهرة التشرد التي استشرت بمدينة الفاشر.

من جهته؛ كشف أمين ديوان الزكاة بالولاية عن أن الزكاة قد تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر من تمليك وسائل إنتاجية لـ (2177) أسرة ناشطة اقتصاديا بمختلف محليات الولاية بتكلفة كلية بلغت أكثر من (62) مليون جنيه، مشيرا الى أنه قد تم استهداف إدخال الآلة في الزراعة التقليدية لتحسين أوضاع الفقراء والمساكين المعيشية، والعمل على زيادة الإتتاج والإنتاجية؛ وذلك بثلاثة جرارات حديثة بكامل ملحقاتها للعمل ببعض المناطق.

وأضاف جبارة؛ أن التمدد الأمني قد مكن فرق عمل الجباية من الانتشار الواسع بالمحليات؛ الأمر الذي أفضى الى إحداث قفزة كبيرة في مجال تحصيل الجباية؛ حيث بلغ إجمالي حصيلتها مبلغ (221.6) مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 113% من الربط المقدر للعام، وقال جبارة: تلك القفزة قد ساهمت بصورة مباشرة في اتساع دائرة الصرف على الفقراء والمساكين وخاصة فيما يتصل بتوزيع قوت العام وتمليك وسائل إنتاجية للأسر الفقيرة الناشطة اقتصاديا بجميع المحليات، ولفت جبارة إلى أن إجمالي مقترحات موازنة الزكاة للعام 2020 م والتي تم إجازتها في الأيام الماضية قد بلغت مبلغ (290) مليون جنيه.

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في ذات السياق؛ أوضح مدير مكتب زكاة محلية الفاشر الزبير إبراهيم الزبير أن برنامج أسبوع الزكاة يجيء في إطار الجهود المبذولة من الزكاة لإنزال الصرف المباشر لأصحاب الحاجات بمواقع سكنهم بدلا عن الصرف في المكاتب؛ بجانب العمل على زيادة قناعة المكلفين بأن زكاة أموالهم التي يخرجونها تصل لمستحقيها وفق المصارف الشرعية.

وكشف الزبير عن أن برنامج أسبوع الزكاة يحتوي على عدة محاور تشمل توزيع الدعم العيني والنقدي وتستهدف (666) مستفيدا بـ (22) حياً من الأحياء الشمالية والجنوبية لمدينة الفاشر وسوق معسكر نيفاشا للنازحين ، توزيع السلة الغذائية لـ (400) أسرة بجانب توزيع قوت العام والذي يستهدف توزيع (100) جوال ذرة لـ (50) أسرة بالإضافة الى محور التأمين الصحي ويستهدف إدخال (100) من التلاميذ والتلميذات الفقراء تحت مظلة التأمين الصحي، وأضاف أن برنامج أسبوع الزكاة يستهدف كذلك توزيع الوجبة المدرسية لـ (600) من التلاميذ والتلميذات الفقراء من مدرستي الهجرة الأساسيتين للبنين والبنات علاوة على محور تمليك وسائل إنتاجية فردية وجماعية ويستهدف (29) مستفيدة بحي القاضي، وأضاف الزبير أن محور خطاب الزكاة يستهدف تنظيم برامج توعوية حول تبصير المكلفين بأهمية إخراج زكاة أموالهم طواعية عن طيب نفس ورضاء طاعةً لله وامتثالاً لأوامره عبر الخطب المنبرية ووسائل الإعلام المختلفة.

كاشفاً عن أن التكلفة الكلية للبرنامج تبلغ (4) ملايين و (553) ألف جنيه لـ (4866) مستفيدا، مشيرا الى أن إدارته قد تمكنت في الفترة الماضية من تمليك وسائل إنتاجية لـ(250) أسرة فقيرة ناشطة اقتصاديا بمختلف مناطق المحلية بتكلفة كلية بلغت (5) ملايين و(500) الف جنيه.

الى ذلك أشادت رئيسة جمعية ام الكرام الخيرية للمجتمعات الريفية فاطمة عثمان اسحق بالأعمال الجليلة التي قدمتها الزكاة للجمعية، مطالبة بضرورة توفير المزيد من ماكينات الحياكة والجلود لتدريب المزيد من الدارسات حول مهارات جديدة حتى يدررن الدخل لأسرهم.

وكان والي شمال دارفور المكلف وأمين ديوان الزكاة قد قاما بتسليم نماذج من الأفران بكامل ملحقاتها مع توفير معينات العمل للأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.