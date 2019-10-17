"دال" تعلن موعد الانتهاء من التقديم لجائزة محجوب محمد صالح للصحافة

أعلنت شركة "دال"، أن يوم 21 أكتوبر الجاري الساعة الرابعة عصران سيكون أخر موعد للتقدم إلى جائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية التي أطلقتها الشركة.

وقال عمر عشاري مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بشركة دال إن التقديم والأعمال التي يشارك بها الصحفي يجب أن تشمل الفترة مابين يوليو 2018م وحتى يوليو 2019م، مشيرا الى أن شركة دال نفذت هذه الجائزة نسبة لاهتمامها بالمسؤولية المجتمعية في كافة المجالات، وأن الشركة تقدم قيمة الجائزة التي تبلغ (7000) دولار ودعم كافة الفعاليات المختلفة.

وأضاف خلال منبر (سونا ) الذي خصص اليوم للحديث عن الجائزة أن المنافسة على الجائزة بدأت العام 2017م ويقوم بالتحكيم في الأعمال المقدمة العديد من الشخصيات المرموقة من التيارات الفكرية المختلفة من الوسط الصحفي والأكاديمي والثقافي، مشيرا إلى أن هناك مجلس أمناء للجائزة يتكون من (18) شخصا يعتبرون حاضنة للجائزة وشفافيتها وهو الذي يكون لجنة التحكيم، موضحا أن شركة دال رصدت الجائزة لثلاثة مجالات هي: التقرير الصحفي والمقال الصحفي والحوار الصحفي، وقيمة الجائزة سبعة آلاف دولار لكل مجال على حدة، لافتا إلى أن القيمة المعنوية للجائزة أكبر من المالية، منوها إلى أن الشركة ستقوم بإعداد ورش تدريبية للصحافة المتنوعة مع إمكانية تقديم كورسات للغة الإنجليزية، مؤكدا حرصهم بالالتزام بشروط التقديم للجائزة ومراجعة المواد المقدمة قائلا: إن المشاركة تكون بثلاثة أعمال فقط لتكافؤ الفرص.

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وأكدت دكتورة سارة البيلي عضو مجلس أمناء جائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية أن هدف الجائزة تطوير العمل الصحفي وإعطاء دفعة للصحفيين الشباب وتحفيزهم مضيفة أن شروط التقديم للجائزة أن يكون المتقدم صحفيا محترفا في الصحافة الورقية أو الإلكترونية وأن التقديم للجائزة يتم مباشرة بمباني الشركة أو عن طريق الإيميل الخاص بالجائزة مع إمكانية المنافسة بأكثر من مجال، مشيرة إلى أن هناك جائزة تشجيعية للتصوير الاحترافي تبلغ قيمة الأولى منها (1000) دولار والثانية (600) والثالثة (400) دولار لافتة إلى أن القيمة بالسعر الرسمي للبنك المركزي في وقت استلام الجائزة.

وقالت إن عمل مجلس الأمناء ينتهي مع تحديد لجنة التحكيم التي تتكون من أشخاص ذوي خبرة وكفاءة ولفتت إلى أن أسماء لجنة التحكيم لم تنشر لعدم التأثير في الجائزة.