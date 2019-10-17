"أبشر" يتسلم مهامه وزيرا للثروة الحيوانية بشكل رسمي

تسلم الدكتور علم الدين عبدالله أبشر، مهامه بشكل رسمي،وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، حيث كان في استقباله بمقر الوزارة العاملين بها، الذين أكدوا دعمه في مواصلة مسيرة العمل في الملفات التي بدأها أسلافه واستكمال بناء النهضة.

وأكد الوزير خلال تصريح له أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف لبناء دولة قوية أساسها زيادة الإنتاج في صادرات الثروة الحيوانية، وجلب المستثمرين واستقطابهم من أجل المساهمة لترقية القطاع ورفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة.

وأعلن عن تشكيل لجنة طوارئ عاجلة ومتخصصة لتقصي الحقائق حول ظهور بعض حالات أمراض الخريف والسيطرة عليها دعما لصحة وسلامة القطيع إضافة إلى وضع خطة إسعافية للمائتي يوم للبرنامج الاقتصادي دعما لزيادة الإنتاج والإنتاجية، مؤكداً الاستعداد التام لخدمة البلاد والعباد من أجل رفعة السودان .