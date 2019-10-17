"تيار الشباب المستقل" يطالب بالمشاركة في التفاوض بجنوب السودان

قال هشام محمود؛ الأمين السياسي لتيار الشباب المستقل، إنهم في الحزب يطالبون بمشاركة أبناء ولاية النيل الأزرق في التفاوض الذي تجري فعالياته الآن في عاصمة جنوب السودان وتمليك الرأي العام بما يدور فيها.

وأبدى محمود؛ في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر البرلمانيين السودانيين - سعادته باستضافة دولة جنوب السودان لهذه الفعاليات، وقال إن الحكومة بشقيها العسكري والمدني تعاملوا مع الولاية باعتبارها متمردة، واصطحبت معها في المفاوضات حاملي السلاح فقط لترضيتهم ببعض المقاعد في الحكومة ، مشيراً الى أن النيل الأزرق بها مجموعة لايستهان بها من الرموز والقيادات والإدارات الأهلية يمكن الرجوع إليها ، مطالباً المفاوضات بعدم إهمال الداخل وتفادي أي فهم غير سليم .

واعتبر هشام أن ولاية النيل الأزرق ولاية ذات خصوصية وبها وضع خاص لها موارد كبيرة يجب الاستفادة منها ومن إنسانها.

من جانبه؛ أكد باكاش طلحة إبراهيم؛ رئيس قطاع السلام بحزب التيار الشبابي المستقل أن الحرب دمرت النيل الأزرق والتي تعتبر من أغنى ولايات السودان ولها إرث تاريخي كبير، مبينا أن الحرب جاءت نتيجة ظلم فيجب عدم تجاوز قياداتها، منادياً بعدم مد فترة المفاوضات ، مؤكدا حرصهم على إنجاحها وتكوين حكومة ولايات مدنية بالتراضي.