عاااجل..الخرطوم الوطني يتقدم بشكوي للفيفا

الخليج 365 :

قال نادي الخرطوم الوطني، اليوم الثلاثاء، إنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد لاعب خط وسطه الدولي الإريتري يوناس سالمون.

وقال النادي السوداني إن اللاعب يوناس سالمون، غادر إلى بلاده قبل نحو شهر، استجابة لطلب الاتحاد الإريتري لكرة القدم، من أجل تمثيل منتخب بلاده بتصفيات مونديال 2022، ضد ناميبيا، لكن اللاعب لم يعد منذ ذلك الوقت.وأضاف نادي الخرطوم أنه اشتكى اللاعب سالمون للجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرفق في كل المستندات المدعمة لشكواه، كما خاطب الاتحاد الإريتري لكرة القدم، مبرزا مخالفة اللاعب للائحة الاحتراف الدولية.وتفاجأ نادي الخرطوم الوطني اليوم الثلاثاء برسالة وصلته من اللاعب يؤكد فيها أنه سوف يعود قريبا للسودان، لاستئناف نشاطه مع النادي.يذكر أن نادي الخرطوم كان قد جدد عقد يوناس سالمون بعد أن اكتملت فترة عقده الأول، التي استمرت 18 شهرا.