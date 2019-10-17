مباحثات سودانية - تشادية لمشروعات ربط البلدين بالطرق البرية والسكة الحديد

بحث وكيل وزارة الخارجية السفير الدكتور الصديق عبد العزيز، خلال استقباله لسفير دولة تشاد في الخرطوم، صالح هقيرا في مكتبه اليوم، مشروعات ربط البلدين بالطرق البرية والسكة الحديد بين البلدين.

اشاد السيد الوكيل بجهود السيد السفير خلال مهمته بالخرطوم لتطوير العلاقات بين البلدين واسهامه في التطور الايجابي الذي تشهده العلاقات في كل المجالات وما اتسمت به من استقرار خلال السنوات الاخيرة. ودعا سيادته للتركيز على مشروعات ربط البلدين بالطرق البرية والسكة الحديد واستخدام تشاد لميناء بورتسودان لصادراتها ووارداتها.

من جانبه عبر السفير التشادي الذي انتهت فترة خدمته بالخرطوم، عن تقديره لما وجد من تعاون ومساعدة خلال عمله بالسودان واكد على عمق الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين.