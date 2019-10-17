استقبل رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، بمكتبه بمجلس الوزراء السفير الكندي أدريان نورفولك. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على متانة العلاقات بين السودان وكندا. من جانبه، أشاد السفير الكندي بسلمية ثورة ديسمبر المجيدة التى أدت إلى إحداث التغيير بالسودان، وقدم التعازي في شهداء الثورة، مؤكداً استعداد بلاده لمساندة حكومة الفترة الانتقالية لتجاوز تحديات المرحلة، موضحاً أن كندا ستقف الى جانب السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندا تؤكد استعدادها لمساندة حكومة الفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.