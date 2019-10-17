رئيس الوزراء يؤكد حرص السودان على تطويرعلاقات التعاون مع تركيا

استقبل الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، في مقر مكتبه، سفير تركيا لدى السودان، السيد عرفان نذير أوغلو والذي نقل لرئيس مجلس الوزراء تهاني القيادة التركية بتشكيل حكومة الفترة الانتقالية .
أكد حمدوك حرص السودان على تطويرعلاقات التعاون مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين .
وأكد السفير التركي استعداد تركيا لدعم برامج حكومة الفترة الانتقالية، مؤكداً أيضاً رغبة بلاده في زيادة إستثماراتها بالسودان .
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