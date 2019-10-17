بومبيو في إسرائيل لبحث الانسحاب الأمريكي من سوريا

يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بزيارة لإسرائيل، الخميس، من أجل بحث التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أن مايك بومبيو سيزور إسرائيل، مساء اليوم، الخميس، ويلتقي برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لبحث "التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا، إثر الانسحاب الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن بومبيو سيحيط نتنياهو بمحادثاته في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التي اشترك فيها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أيضا.

وأكدت الصحيفة العبرية أن بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، بصحبة السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري.

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وبدأت تركيا الأربعاء الماضي عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، مدعية أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

​وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".