ترامب لـ أردوغان: لا تكن أحمق

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه لا يوجد حالات انتشار لمرض الالتهاب السحائي، الوبائي، في المدارس إطلاقا، موضحا أن الوزارة تلقت بلاغا بالاشتباه في ثلاثة حالات بالإسكندرية، وقامت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتشكيل فريق بالاشتراك مع مديرية الصحة بالإسكندرية، وذهبوا إلى المستشفيات الموجودة بها الحالات.

وأضاف "عيد"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أن هناك حالة في مستشفى الأندلسية، والأطباء شخصوا المرض بأنه "اشتباه" في التهاب سحائي، ولكن بعد التحاليل النهائية والفحوصات اللازمة، وتبين أنها لا تعاني من التهاب سحائي معدي، والمستشفى أصدرت تقريرا بذلك.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إلى أن هناك الطفلة "كرمة مصطفى عبد العزيز"، 6 سنوات، التي توفت كانت قد دخلت المستشفى بفشل في الدورة الدموية والقلب، وتم إجراء التحاليل مباشرة لها، وأظهر التقرير أنها خالية من الالتهاب السحائي.

وأكد أن الحالة الثالثة كانت مصابة بفيروس اسمه "انتيروفيروس"، وليس لها علاقة بالالتهاب السحائي، مشددا على أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بتطعيم أطفالها بالمجان في المنطقة، وتقوم بتطعيم حوالي 6 أو 7 مليون طفل سنويا.

وشدد على أن الدولة تفعل ذلك رغم التكلفة العالية للتطعيمات، مؤكدا أنه لا يوجد أي انتشر للالتهاب السحائي الوبائي، الذي قيل إنه انتشر الأيام الماضية.