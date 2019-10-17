الغرفة القومية للمصدرين : إيقاف صادر المواشي ضار بالاقتصاد الوطني

الخليج 365 :

أكد دكتور خالد المقبول عضو الغرفة القومية للمصدرين رئيس شعبة مصدري اللحوم أن قرار ايقاف صادر المواشي فيه تسرع واستعجال وعدم تدبر، وذلك لضرره المباشر علي المنتجين والمصدرين والممولين والاقتصاد الوطني .

وطالب المقبول في تصريح( لسونا) بتشكيل لجنة فوراً من وزارة الثروة الحيوانية والتجارة والصحة ومصدري الماشية واللحوم والجهات ذات الصلة ،لاتخاذ إجراءات مناسبة للسيطرة على مرض الوادي المتصدع الذي ظهر بولايتي البحر الاحمر ونهر النيل اضافة الي معالجة الاضرار الناجمة عن قرار ايقاف الصادر.

ودعا المقبول الي التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في مجال قطاع الثروة الحيوانية ، مشيرا الى اهمية التشاور ووضع برنامج وخطة مدروسة ، قائلاً : يجب الترويج للصادرات لحاجة البلاد للعملة الحرة لمعالجة الاشكالات الاقتصادية.

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واشار المقبول الي ان قضية ظهور المرض اخذت حيزا كبيراً اكثر من حجمها مؤكداَ أهمية ضبط وتوحيد الخطاب الاعلامي وعدم تضخيم الامور ،وقال يجب أن يكون قرار الايقاف من مجلس الوزراء .

وكان دكتور احمد شيخ الدين وكيل وزارة الثروة الحيوانية أكد حصر المرض بولايتى البحر الاحمر ونهر النيل بواسطة فرق من الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، واشار الي ظهور الاصابة بالمرض في الماعز فقط، مؤكدا محدوديته وعدم انتشاره.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية قد اعلنت امس تعليق وارادات المملكة من المواشي الحية من السودان بعد اعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن ظهور اصابات بمرض حمي الوادي المتصدع في السودان ، وقررت فرض حظر مؤقت علي استيراد المواشي الحية .