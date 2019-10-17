الهلال يمدد عقد الثلاثي بوي والسمؤال وولاء الدين

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان نادي الهلال توصل لاتفاق مع الثلاثي عميد لاعبي الفريق بوي والسمؤال وولاء الدين بتجديد عقوداتهم خلال التسجيلات المقبلة ويجدر ذكره ان الثلاثي وافق على تمديد عقده للهلال دون قيود.

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