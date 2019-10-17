مصرع ٣٥ شخص في حادث مروع بالسعودية

لقي ٣٥ شخصا مصرعهم وأصيب ٤ آخرين في حادث مروع بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قوله بأنه عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، متابعة حادث اصطدام حافلة خاصة مستأجرة تنقل 39 شخصا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة "شيول"، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف المتحدث أن حادث الاصطدام قد نجم عنه وفاة 35 وإصابة 4 من ركابها، جرى نقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

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