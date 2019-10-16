كيف يتحكم طول وقصر القامة فى إصابتك بالأمراض؟

كشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، إن طوال القامة قد يكون أكثر الناس عرضة للإصابة بالسرطان، وفقاً لموقع LiveScience
واستعرض الباحثون 4 دراسات سكانية كبيرة تتبعت العلاقة بين الطول والإصابة بالسرطان، ووجدت الدراسة أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالسرطان بين طوال القامة، ووجدوا أن خطر الإصابة بالسرطان ارتفع بنسبة 10 % لكل أربع بوصات فوق متوسط ارتفاع الشخص.
ويبلغ متوسط طول الشخص، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية 5 أقدام و 9 بوصات للرجال، و5 أقدام و 4 بوصات للنساء.
ووجدت الدراسة أن أحد الأسباب المحتملة لزيادة خطر الإصابة بالسرطان قد يكون بسبب الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن لديهم المزيد من الخلايا في أجسامهم؛ وكلما زاد انقسام الخلايا لديك، زادت فرص تحور الخلايا وتؤدي إلى نمو الورم.
نشر موقع “HealthDayNews”، دراسة أجراها باحثون بالمعهد الألماني للتغذية البشرية، على 2600 شخص فى ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 35 و 65 عامًا.
ووجدت الدراسة أن كل زيادة 4 بوصات فى الطول ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 41٪ للرجال وبنسبة 33% للنساء.
وأوضحت النتائج أن قصار القامة يكون لديهم عوامل خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهو ما يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، مقارنة بالأشخاص طوال القامة، حيث وجدوا أيضاً أن محتوى الدهون فى الكبد يكون أعلى لدى قصار القامة وهو من عوامل خطر مرض السكرى.
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