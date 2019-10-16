نجوم مسرح مصر يروجون لعرضهم الجديد في موسم الرياض

نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"اس اس"، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .

وظهر في الفيديو العديد من الفنانين، أبرزهم مصطفي خاطر، أشرف عبدالباقي، واس اس ،علي ربيع، المشاركين في مسرح مصر موسم الرياض في السعودية.

وعلق "اس اس" علي الفيديو قائلا" استنونا في #موسم_الرياض في السعودية #مسرح_مصر لأول مره على المسرح العربي بالسعودية ... مستنينكم".

جدير بالذكر أن، "اس اس" ممثل مصري اشتهر بعروض تياتيرو مصر الذي يكون بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي، وتم تقديم 4 مواسم حتي الآن، وفي الموسم الثالث تم نقل مكان العمل إلى قناة "ام بي سي مصر"، بدلا من قناة الحياة، وتم تغير اسمه ليصبح مسرح مصر.

بالإضافة إلي أنه مثل في مسرحية "أين أشباحي".

ويذكر أن "اس اس" شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها، "الرجل العناب"، "الكبير أوي3"، "الكبير أوي4"، "حالة عشق"، "لهفة"، "خلصانة بشياكة"، "صد رد"، "الدساس"، "بنات العم"، "الحرب العالمية الثالثة"، "أوشن"، "حسن وبقلظ"، خمس خمسات خمسه"، "أستاذ ورئيس قسم"، "يوم ملوش لازمة".

