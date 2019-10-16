وظهر في الفيديو العديد من الفنانين، أبرزهم مصطفي خاطر، أشرف عبدالباقي، واس اس ،علي ربيع، المشاركين في مسرح مصر موسم الرياض في السعودية.
وعلق "اس اس" علي الفيديو قائلا" استنونا في #موسم_الرياض في السعودية #مسرح_مصر لأول مره على المسرح العربي بالسعودية ... مستنينكم".
جدير بالذكر أن، "اس اس" ممثل مصري اشتهر بعروض تياتيرو مصر الذي يكون بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي، وتم تقديم 4 مواسم حتي الآن، وفي الموسم الثالث تم نقل مكان العمل إلى قناة "ام بي سي مصر"، بدلا من قناة الحياة، وتم تغير اسمه ليصبح مسرح مصر.
بالإضافة إلي أنه مثل في مسرحية "أين أشباحي".
ويذكر أن "اس اس" شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها، "الرجل العناب"، "الكبير أوي3"، "الكبير أوي4"، "حالة عشق"، "لهفة"، "خلصانة بشياكة"، "صد رد"، "الدساس"، "بنات العم"، "الحرب العالمية الثالثة"، "أوشن"، "حسن وبقلظ"، خمس خمسات خمسه"، "أستاذ ورئيس قسم"، "يوم ملوش لازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم مسرح مصر يروجون لعرضهم الجديد في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.