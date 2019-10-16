إنتر ميلان يعلن غياب سانشيز حتى نهاية العام

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، غياب مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز لمدة 3 أشهر بسبب إصابة تعرض لها خلال اللقاء الودي بكرة القدم، بين منتخب بلاده ونظيره الكولومبي (0-0) السبت الماضي.

وخرج أليكسيس سانشيز من الملعب مصابا في نهاية المباراة، بعد تدخل قوي من الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال نادي إنتر في بيان رسمي أن سانشيز خضع، اليوم الأربعاء، لعملية جراحة ناجحة في الكاحل الأيسر.

وانضم ألكسيس سانشيز (30 عاما) إلى صفوف إنتر ميلان مطلع الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد، وشارك في أربع مباريات مع "النيرادزوري" وسجل هدفا واحدا في مرمى سامبدوريا، خلال سبتمبر الماضي، قبل طرده في نفس المباراة.