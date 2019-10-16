إنتر ميلان يعلن غياب سانشيز حتى نهاية العام

وخرج أليكسيس سانشيز من الملعب مصابا في نهاية المباراة، بعد تدخل قوي من الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.
وقال نادي إنتر في بيان رسمي أن سانشيز خضع، اليوم الأربعاء، لعملية جراحة ناجحة في الكاحل الأيسر.
وانضم ألكسيس سانشيز (30 عاما) إلى صفوف إنتر ميلان مطلع الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد، وشارك في أربع مباريات مع "النيرادزوري" وسجل هدفا واحدا في مرمى سامبدوريا، خلال سبتمبر الماضي، قبل طرده في نفس المباراة.
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