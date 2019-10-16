النفط يرتفع 1% بفضل آمال في خفض معروض أوبك

ارتفع النفط حوالي 1.4% الأربعاء، مدعوماً بمؤشرات على مواصلة أوبك وحلفائها كبح الإمدادات في ديسمبر(كانون الأول) الأول، فضلاً عن تراجع الدولار الأمريكي وتغطية المتعاملين المراكز المدينة قبل تقرير عن مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 68 سنتاً بما يعادل 1.16% ليتحدد سعر التسوية عند 59.42 دولاراً للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 55 سنتاً أو 1.04% ليغلق على 53.36 دولاراً.

تلتقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) في فيينا لمراجعة سياسة الإنتاج.

ويعتقد المتعاملون في السوق، أن المجموعة المعروفة باسم أوبك+، قد تُمدد تخفيض الإنتاج "والانتظار حتى لحاق الطلب العالمي بالوضع الذي عليه المعروض،" حسب ما ذكر رئيس "ليبو أويل أسوسيتس" في هيوستن، أندي ليبو.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو، إن تعميق تخفيض الإنتاج هو أحد الخيارات.

وقال يوم الثلاثاء، إن أوبك ستبذل ما في وسعها مع المنتجين الحلفاء لصيانة استقرار سوق النفط بعد 2020.

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وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس (آذار) 2020.

وقال نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى "تراديشن إنرجي" في ستامفورد بكونيتيكت جين مكغيليان: "رأيت بنفسك الأمين العام لأوبك يقول إن المنظمة قد تتحرك للمحافظة على استقرار السوق، وإذا تعرضنا لضغط من جديد، فقد نرى ذلك يحدث مجدداً".

وانخفضت الأسعار في المعاملات المبكرة بسبب القلق من طلب ضعيف على الوقود جراء تباطؤ النمو الاقتصادي وتوقعات بمزيد من الارتفاع في مخزونات الخام الأمريكية.

وحل الضعف بالدولار، بعد أن خيبت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية آمال المحللين. والنفط متداول بالدولار الأمريكي، ما يرفع سعر الخام، عادةً عندما تنخفض العملة.

وقال كبير استراتيجيي السوق لدى "آر.جيه.أو فيوتشرز" جوشوا جريفز: "الدولار يتلقى الصفعات حالياً. إنه يدخل مستويات لم نرها منذ شهر، إذا استمر ذلك فسيواصل دعم أسعار النفط".