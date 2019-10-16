“قوى التغيير” تقود تحركات لتسريع إنفاذ البرنامج الإقتصادي الإسعافي

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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كشفت قوي إعلان الحرية والتغيير عن تحركات يقودها التحالف مع الحكومة لتسريع تنفيذ البرنامج الإقتصادي الاسعافي لحل قضايا البلاد.
وقالت د. تيسير النوراني القيادية بالتغيير عضو هيئة الإجماع الوطني في تصريح بحسب (smc) إن المشاورات مستمرة مع الحكومة لتنفيذ كافة سياسات البرنامج الإسعافي مشيرة إلى حدوث انفراج كبير في أزمة السيولة بالصرافات والبنوك الأمر الذي يساهم في تخفيف الضائقة المعيشية، كاشفة عن جهود مكثفة يقودها التحالف لايجاد حلول اقتصادية عاجلة وضبط المنتج والمستهلك.
ولفتت النوراني إلى أن البرنامج الإسعافي الذي قامت بتسليمه قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء يحتوي على الحلول لكل الاشكالات ووضع الاقتصاد في الطريق الصحيح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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