حمدوك يعين (سهام عثمان) وكيلاً لوزارة العدل

التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : أخبار 15 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بتوصية من وزير العدل قراراً اليوم بإعفاء السيد/ بابكر أحمد علي قشي من وظيفة وكيل وزارة العدل وتعيين المستشار العام سهام عثمان محمد احمد وكيلاً لوزارة العدل . ووجه القرار بحسب سونا – وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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