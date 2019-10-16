الزراعة تعلن عن سياسات تواكب المرحلة

أكد المهندس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية تسخير جميع الإمكانيات من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين أنواع المحاصيل بالإضافة إلى زيادة التوسع الرأسي وتوفير التدريب وتزويد المعرفة .

وقال خلال مخاطبته الاحتفال بيوم الغذاء العالمي الذي أقيم بمباني وزارة التعليم العالي ، تحت شعار “افعالنا هي مستقبلنا لنظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم” قال إن وزارته تعمل الآن على مراجعة السياسات والاستراتيجيات لدعم التنمية والسلامة حتى تواكب التغيير الذي تم في السودان قائلاً نريد تحسين وضع الشباب والنساء لمشاركتهم القوية قي إحداث التغيير .

وأضاف أن الوزارة تعمل لخلق علاقات مع المنتجين التي كانت مفقودة حتى تتكامل الأدوار في إطار تقديم الخدمات معلناً عن إنشاء إدارة خاصة بتنظيم المنتجين بجانب وضع علاقة تكاملية بين البحوث الزراعية والإدارات المختصة بالارشاد الزراعي وتخصيص إراضٍ زراعية تتبع لكليات الزراعة تحت إدارة البحث العلمي وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم العالي

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وقال الوزير بحسب سونا – يجب أن تنطلق إدارة عمليات الزراعة من المحليات أولاً مؤكداً توفير التمويل ووضع ميزانية للزراعة حيث أن أغلب واردات الدولة تتحصل من الزراعة تفوق 75% مع أن نصيب الزراعة فيها صفر.

وقال الوزير إن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً في سياسات الصادر وذلك بإنشاء دعم الإنتاج وأن يكون التصنيع الزراعي متاحاً لكل المشروعات الممولة جنباً مع المشاريع الوطنية تقوم على شراكة حقيقية بين المنتج و الوزارة كما تم وضع استراتيجية جديدة لتمويل البحوث العلمية تعظيماً للإنتاج و الإنتاجية.

وأشار الوزير أن الوزارة والجهات المختصة ستعمل على إنشاء صندوق لدعم السلام وعودة النازحين واللاجئين وتوفير كافة المعدات الزراعية لهم .

وأوضح أن وزارة الزراعة درجت سنوياً على الاحتفال بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية نظراً لأهمية الغذاء وتوفيره مبيناً أن الاحتفال يهدف إلى تعميق الوعي الغذائي و من أجل التشاور والتحاور حول كيفية القضاء على الجوع وتحقيق شعار انتهاء الجوع للعام 2030حيث هذا الاحتفال يأتي في ظل المتغيرات العالمية والأحداث الاقليمية الأمر الذي يدعو إلى التحرك إلى وعي شامل للتنمية الزراعية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)