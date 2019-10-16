أردول: أحداث هبيلا (أهلية) وجرت الأسبوع الماضي

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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قال الناطق الرسمي السابق بالحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح عقار مبارك أردول، إن النزاع في منطقة جبال النوبة لا علاقة له بالصراع بين الحكومة وحركة الحلو، ونفى أردول وجود أي شكل من أشكال القصف الجوي أو بطائرات حربية؛ كاشفاً في منشور له بالفيسبوك بحسب ما نقلته صحيفة (اليوم التالي) عن طبيعة الصراع المتعلق بقضية أهلية ترتبط بمسارات الرعاة الرحل (الحوازمة) والسكان المزارعين (النوبة) .
وقال إن هذه قضية لا تحتمل أي أجندة سياسية ويرجع سببها لانتشار السلاح وثقافة العنف في المنطقة، الذي لعب النظام المخلوع كثيراً في تغذية النزاع وإشعاله وأردف: النزاع لم يحدث اليوم – يوم بدء المفاوضات – وانما في الأسبوع الماضي في مناطق ريفي هبيلا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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