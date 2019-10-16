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تأجيل المفاوضات بين وفد الحكومة والحركة الشعبية شمال

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 16-أكتوبر-2019

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تأجيل المفاوضات بين وفد الحكومة والحركة الشعبية شمال

أصدرت قيادة لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية بياناً مساء اليوم، أعلنت فية تأجيل جلسة التفاوض المباشر بين وفد الحكومة ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو لمدة 24 ساعة حيث كان مقرراً لها أن تبدأ اليوم الأربعاء 16 أكتوبر حسب الجداول المتفق عليها مسبقاً من قبل الأطراف.

 

وأوضح البيان بحسب سونا – أن التأجيل جاء بسبب الاحتجاج الذي تقدمت به الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو ضد الحكومة السودانية التي تتهمها بخرق وقف إطلاق النار في الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة خور الورل في جنوب كردفان.

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وأوضح البيان أن الوساطة قررت التأجيل لإجراء مزيد من المشاورات بين الطرفين لمعالجة الأمر.

 

وناشد بيان الوساطة الطرفين إلى الهدوء وضبط النفس لإتاحة الفرصة لأجواء السلام والتصالح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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