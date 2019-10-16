التاريخ: 16-أكتوبر-2019
33 مشاهدة
أفادت مصادر موثوقة أن الكابتن إبراهومة لم يتسلم حتى الآن مديونيته على نادي المريخ والتي تقارب المليار جنيه عبارة عن مرتبات الأشهر الأربعة التي أمضاها مديراً فنياً لفريق الكرة بجانب مبلغ 500 ألف جنيه دفعها كنثريات لبعثة الفريق للجزائر.
وتعهد محمد موسى الكندو عضو مجلس إدارة نادي المريخ بحسب (اليوم التالي) بتسليم الديسكو مديونيته الأحد المقبل. يذكر أن إبراهومة أمضى عدة أشهر بالمريخ تقلد خلالها مسؤولية الإشراف على الفريق مديراً فنياً قبل أن تتم إقالته على نحو مفاجئ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكندو يتعهد لإبراهومة بتسليمه مديونيته على المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.