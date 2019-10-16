الكندو يتعهد لإبراهومة بتسليمه مديونيته على المريخ

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أفادت مصادر موثوقة أن الكابتن إبراهومة لم يتسلم حتى الآن مديونيته على نادي المريخ والتي تقارب المليار جنيه عبارة عن مرتبات الأشهر الأربعة التي أمضاها مديراً فنياً لفريق الكرة بجانب مبلغ 500 ألف جنيه دفعها كنثريات لبعثة الفريق للجزائر.

وتعهد محمد موسى الكندو عضو مجلس إدارة نادي المريخ بحسب (اليوم التالي) بتسليم الديسكو مديونيته الأحد المقبل. يذكر أن إبراهومة أمضى عدة أشهر بالمريخ تقلد خلالها مسؤولية الإشراف على الفريق مديراً فنياً قبل أن تتم إقالته على نحو مفاجئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)