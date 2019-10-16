التنمية تدعو لحلول غير تقليدية للدور الايوائية

دعا مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم د.معتصم السيد هاشم الباحثين الاجتماعيين والنفسانيين وضباط التغذية بدور الإيواء دار الحماية للفتيان ودار المستقبل للفتيات ودار المسنات للبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلات الدور الايوائية والتحديات التي تواجههم ،وحثهم على استشعار المسؤلية تجاه هذه الشرائح الضعيفة التي تقع رعايتها وحمايتها في المقام الأول على وزارة التنمية الاجتماعية .

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جاء ذلك لدى لقائه بهم بدار المسنات , وأكد أن الباحث عليه العمل في كل البيئات وتحمل ضغط العمل وظروف الطوارئ، ووجه بالتواصل مع منظمات المجتمع الوطنية والأجنبية وهي تمثل الجهات الداعمة للعمل الإجتماعي من خلال مفوضية العمل الطوعي والإنساني ودعوتهم للمساهمة في كل البرامج والأنشطة والاحتياجات وكذلك العمل مع المتطوعين، مشيداً بدور الداعمين من الخيرين والجهات المختلفة من الشركات والمؤسسات ومساهماتهم الإيجابية واستمرارها .

أكد د. معتصم بحسب سونا – أهمية التعامل المهني والتنسيق والترابط بين الباحثين الاجتماعيين والنفسانيين وضباط التغذية خاصة بعد إنشاء الوحدة النفسية ووحدة التغذية التي تضم عدداً من الباحثين المختصين ، ووعد بايفاء كافة الالتزامات ومراجعة الأداء والاجراءات والقضايا المتعلقة بالدور .

و قد ناقش الاجتماع كثير من القضايا المهمة وكيفية معالجتها وتقديم المقترحات و الملاحظات ، و أمن الجميع على أهمية التدريب لتحقيق الأهداف والرعاية المؤسسية مثل خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمهارات الحياتية وإدارة الحالة وتصميم الأدوات والإستمارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)