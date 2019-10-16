شن ناشط سوداني غاضب هجوماً شرساً على الدكتور عبد الحي يوسف بسبب استنكاره إقامة مباريات لكرة القدم للنساء بالسودان حيث قال له:(والله نسمع فتوى من فيفي عبدو وليلى علوي .. نسمع فتوى منها هي ما بنسمع فتوى منك أنت).
هذا وقد قام الناشط الذي عنون الفيديو الذي بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة( أول زول سوداني يزلزل عبد الحي يوسف برسالة شديدة اللهجة) – قام بقراءة أبيات شعرية يقول فيها:
بدون الحاح
ضمير ارتاح
ودموعك دي ..
دموع تمساح
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :الراقصة المصرية فيفي عبدو في معركة عبد الحي يوسف على لسان ناشط غاضب:(نسمع فتوى من فيفي عبدو وليلى علوي ما نسمع منك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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