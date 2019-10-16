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الثروة الحيوانية تشكل لجنة تحقيق في ظهور الوبائيات

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 16-أكتوبر-2019

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الثروة الحيوانية تشكل لجنة تحقيق في ظهور الوبائيات

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية، د.علم الدين عبدالله أبشر، يوم الأربعاء، عقب تسلمه مهامه، عن تشكيل لجنة طوارئ عاجلة لتقصي الحقائق حول ظهور بعض حالات أمراض الخريف والسيطرة عليها دعماً لصحة وسلامة القطيع.

 

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وأكد أبشر أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف لبناء دولة قوية أساسها زيادة الإنتاج في صادرات الثروة الحيوانية.

 

وأعلن بحسب الشروق – عن تشكيل لجنة طوارئ عاجلة ومتخصصة لتقصي الحقائق حول ظهور بعض حالات أمراض الخريف والسيطرة عليها دعماً لصحة وسلامة القطيع، إضافة إلى وضع خطة إسعافية للـ200 يوم للبرنامج الاقتصادي دعماً لزيادة الإنتاج والإنتاجية، مؤكداً الاستعداد التام لخدمة البلاد والعباد من أجل رفعة السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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