أسر المعتقلين يجددون مطالبهم أمام (الدستورية) بالإفراج أو المحاكمة

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نفّذ العشرات من أسر المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وردد المحتشدون شعارات تمجّد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وتؤكد عودتهم للحكم.

وطالبت الأسر بحسب ما أوردته صحيفة (اليوم التالي) بتقديم المعتقلين لمحاكمة أو الإفراج عنهم، مشيرين إلى أن الاعتقال التحفظي لأكثر من ستة أشهر أمر غير مبرر، ونوهوا إلى أن بعض المعتقلين لديهم ظروف صحية، ومشكلات تحتاج إلى رعاية خاصة، ونددت الأسر باستمرار توقيف المعتقلين دون التحقيق معهم أو تقديمهم لمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)