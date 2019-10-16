السيادي يكشف عن مواصلة الحوار مع الحركات المسلحة

أكد مجلس السيادة، على لسان المتحدث باسمه، التزام وفد الحكومة بمواصلة الحوار حول السلام.

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وقال محمد الفكي سليمان، بحسب الشروق – بأنه لا بديل للسلام إلا السلام”. وأوضح أن السودان أمامه فرصة تاريخية لتحقيق السلام الشامل وطي صفحة الحرب، مبيناً أن الأحداث التي حدثت مؤخراً بين مجموعات أهلية بمنطقة (خور الورل) في ولاية جنوب كردفان لن تؤثر على عملية السلام وسيتم حولها تحقيق شامل وملاحقة الجناة ومحاسبتهم وفقاً للقانون.

من جانبه أوضح عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، أن الأحداث أثرت على الجدول الزمني للمفاوضات المباشرة مع الحركة الشعبية شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو التي كان من المقرر أن تبدأ صباح الأربعاء.

ودعا المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض وسائط التواصل الاجتماعي، بأن تنأى بنفسها عن تسميم أجواء السلام في السودان والإقليم من خلال بث الأكاذيب، في إشارة إلى ما تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي عن قتال يدور بين القوات المسلحة وقوات الحركة الشعبية استخدم فيه الطيران.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)