قبل عرضه.. والت ديزنى تطرح تريلر جديد لـ Lady and the Tramp

أزاحت استوديوهات والت ديزني " Walt Disney Studios " الستار عن تريلر جديد لفيلم " Lady and the Tramp " على حساب الشركة الرسمي على موقع التغريدات تويتر، العمل الذي أخرجه شارلي بين و المقرر عرضه في 12 نوفمبر المقبل على شبكة " Disney+" الجديدة، وهى خدمة بث مملوكة من قبل شركة والت ديزني.

فيلم "Lady and the Tramp" يدور حول كلبة من نوع American Cocker Spaniel تدعى Lady التي تعيش مع عائلة من الطبقة العليا، ولكنها تواجه بعض الأزمات عند وصول طفل إلى العائلة، والتي تنتهي بإلقائها فى الشارع، وتلتقى مع كلب هجين "الصعلوك"، وتبدأ المواقف بينهم إلى أن يقعون في الحب.

و " Lady and the Tramp " الذين ينتظره الملايين هو إعادة إحياء نسخة كلاسيكية من أهم و أشهر أعمال ديزني الذي تم تقديمها عام 1955.

ويشارك بالنسخة الجديدة بالفيلم عدد كبير من النجوم العالمية كأداء صوتي و من أبرزهم جاستين ثيرو و تيزا تومبسون و سام اليوت و آشلي جينسن وجانيل مونيه و بينديكت وانج و غيرهم .

ويذكر أنه كلن انضم الممثل توماس مان إلى فريق عمل أحدث أفلام شركة ديزنى "Lady and the Tramp" في دور جيم دير، واشتهر "مان" بالدور الذي لعبه في فيلم " Me and Earl and the Dying Girl" ، ودوره في فيلم " Kong: Skull Island"، كما أن لديه مجموعة من الأفلام القادمة، بما في ذلك دراما الجريمة لشبكة "نيتفليكس"The Highwaymen"، حيث سيلعب أحد النواب الذين ساعدوا في مطاردة بوني وكلايد.