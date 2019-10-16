تزامنًا مع النتائج السلبية.. ميلان يتعرض لخسائر مالية كبيرة

أفاد تقرير مالي بأن تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف دفعا نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى مزيد من الخسائر العام الماضي، في وقت يجد فيه بطل أوروبا السابق صعوبة في ملاحقة منافسيه داخل وخارج الملعب.

وظل ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، يحتل مركزًا في منتصف جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لعدة سنوات. ويحاول المالك الجديد وهو صندوق التحوط الأميركي ايليوت إعادة النادي إلى المسار الصحيح مع عدم استبعاد بيعه في المستقبل.

وبلغ إجمالي الخسائر المجمعة للنادي في 30 يونيو 146 مليون يورو بزيادة قدرها 16 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وكانت 126 مليون يورو.

وتراجعت إيرادات النادي بنسبة 14.7 في المئة وبلغت 241 مليون يورو، وهو رقم يقل كثيرًا عن الأندية الأوروبية الكبرى مثل ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ، بينما قفزت قيمة التكاليف الإجمالية إلى 373 مليون يورو بزيادة قدرها 19 في المئة. ورفض صندوق ايليوت التعليق على الفور ولم يرد ميلان على طلب للتعليق.

واستحوذ ايليوت على نادي ميلان بعد فشل رجل الأعمال الصيني لي يونغهونغ، الذي اشترى النادي الإيطالي في 2017 من سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق بمساعدة ايليوت، في الوفاء بديونه للصندوق.

وتوج ميلان بآخر ألقابه 18 في الدوري الإيطالي في 2011 وكانت آخر مرة شارك فيها في دوري أبطال أوروبا في موسم 2013-2014، ويشترك ميلان حاليًا مع غريمه المحلي إنتر ميلان في مشروع لإنشاء ملعب جديد لزيادة حصيلة إيرادات المباريات، وذلك في إطار مشروع أوسع لاستعادة أيام المجد السابقة.

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واعترف ميلان، الذي أقال مدربه السابق ماركو جيامباولو الأسبوع الماضي ليحل ستيفانو بيولي بدلًا منه، بأن إحداث تحول لن يكون بالأمر السهل. وقال إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي للنادي، الذي كان يشغل المنصب نفسه مع أرسنال الإنجليزي قبل انتقاله إلى ميلان العام الماضي: إن الطريق لا يزال طويلًا ”لتحويل دفة الأمور“.

وذكر التقرير المالي أن وحدة استثمار مقرها في لوكسمبورغ وتحت إدارة ايليوت ضخت 265.5 مليون يورو في خزينة النادي العام الماضي.

وتأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي الموسم الحالي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، لكنه تقبل طوعًا عقوبة إيقافه لعام واحد عن المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وحذر التقرير من أن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قد يتخذ إجراءات انضباطية جديدة من بينها احتمال فرض غرامات إذا انتهك النادي القواعد مجددًا خلال فترة المراقبة. وقال النادي إنه خصص بعض الأموال للوفاء بأي عقوبات مالية محتملة.