محمد صلاح يشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل نجم ليفربول؟

أشعل اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره الغريب وهو يحتفل بعيد ابنته مكة.

وظهر صلاح وهو يجسد دور بطل فيلم الرسوم المتحركة ”moana“ فبدا شبه عارٍ كالشخصية، فيما تقمصت مكة دور الأميرة في الفيلم الشهير حيث ارتدت بجانب والدها الملابس التي تشتهر بها هذه الشخصية.

ونشر صلاح صوره على حساباته في مواقع التواصل وعلق عليها قائلًا: ”أحضرت لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي“.

وحظي ظهور صلاح الغريب بردود أفعال واسعة من قبل المتابعين بين مؤيد له ومشيد بطريقة احتفاله المبتكرة ومشارك فرحته بعيد ميلاد مكة، وآخر ناقد لظهوره العاري ووصف مظهره بالجنون ومطالبًا إياه بأن يكون أكثر جدية داخل الملعب وخارجه.

يذكر أن موانا هي بطلة رواية أحد أفلام ديزني الذي يحمل اسمها وتم إنتاجه في عام 2016. وُلدت موانا في جزيرة موتونوي وهي ابنة زعيم الجزيرة، أحبت موانا الإبحار منذ طفولتها إلّا أنّ والدها اعتاد منعها من ذلك، وتتعرض جزيرتها لخطر سيطرة الظلام عليها ويتم اختيار موانا من قبل المحيط لتقوم برحلةٍ عبره لإنقاذ شعبها والعالم.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول في موقعة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب ”أولد ترافورد“، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في المواجهة الأخيرة أمام ليستر سيتي.