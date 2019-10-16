وتأتي التعديلات الجديدة بعد أن كان مجلس الوزراء أقر قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون.
وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات ليتفرغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجية، وعدم استنزاف وقته بالإجراءات الروتينية.
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية أن "هذا الإجراء غير المسبوق خطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزية، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.