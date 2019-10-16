اكتشاف جديد... الاستعانة بجلد الخنزير لعلاج حروق البشر

فوفقا لموقع "نيوأطلس" الأمريكي، تم تعديل جلد الخنزير وراثيا، بإزالة جين خاص غير موجود عند البشر، لتنخفض احتمالات رفض منظومة مناعة الجسم له.
ووضع الأطباء الجلد في مرحلة الاختبارات الأولى على الجرح الناتج من حريق في جسم المريض، بعد تنظيف المنطقة من الأنسجة الميتة.
وتم وضع قطعة جلد الخنزير بحجم 5 سنتيمترات على الجرح مباشرة، وربطوا الجلدين معا باستخدام المعدات الطبية والشاش.
وأكد الأطباء عدم ظهور أية أعراض جانبية، والتأم الجرح بصورة طبيعية.
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