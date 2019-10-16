ديلى ميل: تدخين الرجال للحشيش يرفع خطر إجهاض الزوجات

كشفت دراسة علمية جديدة أن الرجال الذين يدخنون الحشيش حتى لو مرة واحدة فى الأسبوع أقل عرضة لإنجاب أطفال.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون في جامعة بوسطن أن زوجات الرجال الذين استخدموا الحشيش أكثر من مرة واحدة في الأسبوع قبل الحمل كانوا عرضة لخطر الإجهاض مرتين.

ولا يزال العلماء في المراحل المبكرة من العمل لمعرفة كيف يؤثر الحشيش على خصوبة الجنين ونموه، وقد نظرت الدراسة الجديدة فقط في العلاقة، وليس في كيفية تعطيل الحشيش للحمل، ولكن يجب التوقف عن تعاطيه للأزواج الذين يحاولون بدء عائلة.

وأشار الباحثون إلى أن الماريجوانا "الحشيش" قانونية في عدد من الأماكن في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى ، ويستغل الكثير من الأميركيين هذه الحقيقة.

وأصبحت الآن قانونيًا للاستخدام الطبي في 33 ولاية ، وللاستعمال الترفيهي في 11 دولة، واعتبارًا من عام 2017 ، قدّر أن حوالي 37 مليون أمريكي قد استخدموا الحشيش.