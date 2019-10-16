بكلمات حزينة.. مايكل دوغلاس يتحدث عن إدمان ابنه للمخدرات

يلجأ الأولاد وخاصة في ظروف عدم الرقابة والسيطرة، لتجربة المخدرات، لا سّيما إذا وجدوا تلك التربة الخصبة التي تساعد على الانحراف، وهو ما توافق تمامًا مع كاميرون ابن النجم الأمريكي مايكل دوغلاس.

بدأ الأمر مع الابن الأربعيني، في شكل نوبات مراهقة من الشرب، والتدخين، لكن سرعان ما استبدل هذه الأشياء البسيطة بالكوكايين والهيروين، وبحلول العشرينيات من عمره، كان كاميرون يتعامل مع "الميثامفيتامين" وهو عقار ذا تأثير عقلي، من أجل إرضاء ميوله.

يحتفل اليوم الثنائى النجم العالمى مايكل دوجلاس والممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بعيد ميلادهما، حيث يتم دوجلاس عامه الـ 75 فهو من مواليد 25 سبتمبر عام 1944 في نيو برونزويك، نيو جيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

"لقد كرهت الحطام الذي رأيته في حياتي بسبب المخدرات، ولكنني لم أستطع التوقف"، يقول كاميرون، البالغ من العمر 40 عامًا، لمجلة PEOPLE حصريًا على غلافها الجديد لهذا الأسبوع.

من ناحيته، وفي السياق ذاته، يقول مايكل، 75 عامًا، أيضًا "كانت هناك لحظات تضاءل فيها الأمل، وأصبحت الحياة سلسلة من الأزمات. اعتقدت أنني سوف أخسره، إنها القوة المخادعة، الخانقة التي يتمتع بها الإدمان، عندما تصل إلى أسفل حفرة الأرانب، يوجد خياران: السجن ثم الموت".

نجا كاميرون بصعوبة من الأخير (الموت)، ولكن في عام 2009، غيبته قضبان السجن، حيث واجه كما بالسجن مدته خمس سنوات بتهمة توزيع الميثيل والكوكايين.

واليوم، يقوم كاميرون بتربية ابنته البالغة من العمر 22 شهرًا، مع صديقته فيفيان ثيبس، 41 عامًا، وهي مدربة لليوغا، تعمل على استئناف حياته المهنية وتشعر بالامتنان العميق لأن عائلته لم تتخلى عنه.

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عازمًا على مساعدة المدمنين الآخرين "في طلب المساعدة - وربما إنقاذ الحياة"، يشارك كاميرون رحلته المرعبة، والملهمة في نهاية المطاف، في مذكرات قادمة، بعنوان Long Way Home، مقتطفة حصريًا في عدد المجلة هذا الأسبوع.

يُشار إلى دخول دوجلاس في السابق إلى مركز إعادة التأهيل لتعاطي الكحول والمخدرات، في حين توفي إريك دوجلاس، أخوه غير الشقيق، من جرعة زائدة في عام 2004.

وكان الفنان الكبير قد أعرب في وقت سابق، عن مخاوفه من أن أطفاله قد يواجهون نفس المشاكل، واعترف: "عليك أن تكون حذرا، حينما تعلم عن الجينات الوراثية. إنه موجود في عائلتي- حتى مع صغيري، إنهم يراقبونه عن كثب".

وأضاف دوجلاس "كنت في مركز إعادة التأهيل في عام 1991، لإدمان الكحول ولكن المخدرات كانت جزءًا من المشكلة أيضا، لقد فقدت أخي وأكبر أبنائي قضى سبع سنوات ونصف في السجن الفيدرالي لتعاطيه المخدرات. الآن هو بخير، ويعيش بشكل جيد".

من ناحية أخرى، احتفل الثنائى النجم العالمى مايكل دوجلاس وزوجته الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بعيد ميلادهما، في وقت سابق، حيث تم دوجلاس عامه الـ 75 فهو من مواليد 25 سبتمبر عام 1944 في نيو برونزويك، نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

